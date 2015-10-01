هداف أورلاندو لـ في الجول: الآن فرصتنا للانتقام من الأهلي.. خاصة في هذه الحالة

يتمنى ليهلوهونولو ماجورو نجم أورلاندو بايرتس ألا يحضر جمهورا في مدرجات الأهلي حتى تكون الفرصة متاوية أمام الفريق الجنوب إفريقي للانتقام من الشياطين الحمر.

ليهلوهونولو ماجورو هو المهاجم الأساسي لأورلاندو بايرتس، والذي لم يستطع المشاركة في فوز فريقه على الأهلي 1-0 يوم السبت الماضي إلا لدقائق معدودة لأنه كان متأثرا بإصابة.

لكنه الآن بات لائقا وسيقود هجوم أورلاندو في جولة الإياب من نصف نهائي كأس الكونفدرالية التي تقام في القاهرة يوم الأحد المقبل.

الانتقام

وقال هداف أورلاندو لـFilGoal.com: "في 2013 كانت جنوب إفريقيا كلها تنتظر منا أن نعود لها باللقب. للأسف الأهلي حرمنا من هذه السعادة".

وتابع "الآن لدينا فرصة للانتقام".

وأضاف "نحن على قناعة تامة بأننا لو تخطينا الأهلي وفزنا في نصف النهائي سنفوز باللقب. وهذا ما سنسعى له بكل قوة".

وكان الأهلي قد توج بدوري أبطال إفريقيا على حساب أورلاندو في لقاء كان هو الأخير لمحمد أبو تريكة على أرض مصرية.

بدون جمهور

تلك المباراة التي جمعت الأهلي وأورلاندو في نهائي دوري أبطال إفريقيا أقيمت في ظل حضور جماهيري. وفاز بها فريق الشياطين.

لكن لقاء يوم الأحد غالبا سيقام بدون جمهور تماما مثلما كان الحال حين التقى الفريقان أيضا في مرحلة المجموعات من نسخة 2013 وفاز أورلاندو.

ولهذا حين سأل FilGoal.com هداف أورلاندو عن رأيه في احتمال عدم حضور جماهير لدعم الأهلي. أجاب "أتمنى أن يلعب خصمنا بدون جمهور".

وأوضح "في 2013 حين لعبنا أمام الأهلي في حضور الجماهير خسرنا بسبب تعرضنا لكثير من الضغوط. لكن حين واجهناهم بدون جمهور فزنا".