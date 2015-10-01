تقرير في الجول – 5 أسباب أسقطت الزمالك البطل وتوجت الأهلي ملكا لإفريقيا في 2005

يتسائل الكثيرون لماذا سقط الزمالك بخماسية في نصف نهائي الكونفدرالية بعدما جمع أول ثنائية محلية له من 27 عاما.

لماذا لم تظهر قوة الفريق قاريا مثلما فعل الأهلي من عشر سنوات حين حصد لقب الدوري بعد أربعة أعوام عجاف لم يحصد فيها الدوري؟

فلقد نال الفريق هزيمة كبيرة لم يتوقعها جمهوره في حين أن الأهلي في ظروف مشابهة من عشر سنوات لم يقف أمامه أحدا في إفريقيا.

وبالنظر للمعطيات التي أدت لهزيمة الزمالك النكراء أمام النجم الساحلي التونسي والظروف المحيطة بكتيبة الأهلي المتوجة بدوري أبطال إفريقيا عام 2005 سنجد الكثير من الاختلافات.

أدت جميعها إلى اهتزاز مرمى حارس مصر أحمد الشناوي خمس مرات وإلى رفع حامي عرين القلعة الحمراء السابق عصام الحضري لكأس إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه.

ما هي الفوارق التي أدت إلى تعقيد مهمة الزمالك في الكونفدرالية وفوز الأهلي بلقب الأبطال عام 2005؟

FilGoal.com يوضح في التقرير التالي.

الإجهاد

يعاني لاعبو الزمالك من إجهاد شديد نتيجة عدد المباريات التي خاضوها هذا العام الذي شهد أطول مسابقة للدوري عبر التاريخ.

فلقد لعب بطل مصر 39 مباراة في عام 2015 قبل السفر إلى سوسة لمقابلة النجم في الكونفدرالية.

هذا إلى جانب مشاركة بعض لاعبيه مع المنتخبين الأول والأوليمبي في مباريات أخرى.

كان الأمر يختلف كثيرا بالنسبة للأهلي عام 2005. فلقد خاض وقتها حتى مواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال 27 مباراة فقط.

وحصل بطل الدوري ذلك العام على راحة لمدة شهرين تقريبا منذ المباراة الأخيرة في المسابقة أمام غزل المحلة (2-1) يوم 29 إبريل وحتى مواجهة الرجاء المغربي (1-0) في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال يوم 26 يونيو.

كانت الجاهزية البدنية للاعبي الأهلي جيدة للغاية بعكس فريق الزمالك الحالي.

المنافسة

عانى الزمالك هذا العام من ضغط عصبي كبير ومنافسة شرسة على لقب الدوري الذي ظفر به للمرة الـ12 في تاريخه.

فكان ينافسه إنبي على القمة في البداية ثم الأهلي في النهاية بعدما تحسنت نتائج الأخير مع المدرب فتحي مبروك.

فبذل لاعبو الزمالك طاقة كبيرة وجهد وفير حتى يحققوا اللقب قبل أن يضموا إليه كأس مصر قبل أيام من السقوط أمام النجم الساحلي.

أما الأهلي فائق القوة من عشر سنوات فإنه حصل على واحدة من أسهل بطولات الدوري عبر التاريخ بسبب ضعف منافسيه وبالأخص الزمالك عام 2005.

فلم يخسر الأهلي ذلك الموسم سوى 4 نقاط فقط من 26 مباراة وحسم لقب الدوري في الجولة الـ19 بفوزه على بلدية المحلة 2-1 بعدما أصبح الفارق بينه وبين الزمالك الوصيف 22 نقطة قبل 7 جولات من النهاية.

وساعد الأهلي على التتويج بالدوري قبل عدة جولات من النهاية الموسم المزري الذي قدمه حامل اللقب الزمالك صاحب المركز السادس وقتها.

فهل تصدق أن الأهلي حصد لقب الدوري يوم 28 يناير 2005؟

وما جعل الأهلي متفرغا أيضا للمنافسة على لقب دوري الأبطال هو خروجه المبكر من كأس مصر التي ودعها في ديسمبر 2004 بركلات الترجيح أمام المحلة في دور الـ16.

الخبرة

يخوض الكثير من لاعبي الزمالك موسمهم القاري الأول ولا يتمتعون بالخبرة الكافية لمثل هذه التحديات الصعبة وهو ما أدى للسقوط المدوي أمام بطل كأس تونس.

فمن الفريق الأساسي للبروفيسور جوزفالدو فيريرا الأحد الماضي لم يخض سوى الثلاثي عمر جابر وحازم إمام وحمادة طلبة مباريات سابقة في البطولات القارية.

وكانت مشاركاتهم غير ناجحة فلم يتخط الزمالك دور الـ8 لبطولة قارية من عشر سنوات.

بينما امتلك الأهلي عدة لاعبين ذو خبرة كبيرة جعلته يتربع على عرش القارة منفردا عام 2005.

فضم الفريق الأساسي الذي قهر النجم بثلاثية دون رد في المباراة النهائية ثلاثة لاعبين سبق لهم التتويج باللقب عام 2001 هم عصام الحضري ووائل جمعة وأحمد السيد.

ولعب ضمن صفوفه مدافع الإسماعيلي السابق عماد النحاس الذي خسر لقب الأبطال عام 2003 أمام إنيمبا النيجيري.

وكان في قائمته محمد بركات اللاعب الأساسي في منتخب مصر منذ 2001 إضافة لمحمد شوقي صاحب برونزية كأس العالم للشباب 2001 ومهاجم مصر الأول عماد متعب هداف كأس إفريقيا للشباب 2003.

ومعهم واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية هو محمد أبو تريكة.

جوزيه

ويتضح فارق الخبرة والدراية بالبطولات الإفريقية أيضا بين مدرب الزمالك فيريرا وبين مانويل جوزيه قائد الأهلي عام 2005.

فلقد توج الأخير باللقب عام 2001 في أول سنة له مع القلعة الحمراء وكان يعلم جيدا كيف تلعب مباريات إفريقيا للأندية.

ورغم خبرة فيريرا الكبيرة في الملاعب الأوروبية وخوضه مباريات عديدة في دوري أبطال أوروبا فإن الأمر يختلف تماما في قارة إفريقيا حيث الملاعب السيئة والطقس الصعب والتحكيم الضعيف.

فالفوز على منافس في ملعبه في أوروبا أسهل كثيرا من إفريقيا.

وهو ما جعل البرتغالي يصرح عقب خماسية النجم بأنه "المسؤول الأول عن الهزيمة".

الجمهور

غياب الجمهور عن ملاعب كرة القدم في مصر له تأثير سلبي كبير على اللاعبين إذ أصبحوا يلعبون في أجواء صامتة دون ضجيج من المدرجات يزيدهم حماسا وتحملا للضغط.

فبدا واضحا تأثر لاعبي الزمالك بالضغط الجماهيري الكبير في الاستاد الأوليمبي في سوسة إذ لم يعتادوا من قبل على هذه الأجواء التي تحتاج إلى أعصاب حديدية.

لكن لاعبو الأهلي المتوجين عام 2005 اعتادوا على الضغوط الجماهيرية بخوضهم لمباريات عديدة امتلأت مدرجاتها بمناصريهم أو بجمهور الخصم.

فلعبوا وقتها تحت ضغط الجماهير في المحلة والإسماعيلية والسويس وأسيوط والإسكندرية وبورسعيد وأسوان والمنصورة.

ختاما. رغم الخسارة غير المتوقعة في تونس إلا أن الزمالك قدم واحدا من أفضل مواسمه عبر التاريخ.