مبروك: الأهلي بطل وخبراته تصنع الفارق.. وكنت أتمنى حضور الجماهير

قال فتحي مبروك مدرب الأهلي إن فريقه بطلا ويستطيع العودة أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي الذي خسر أمامه بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

ويستضيف الأهلي حامل اللقب فريق القراصنة الأحد المقبل في مباراة الإياب التي يحتاج فيها للفوز بفارق هدفين للتأهل للمباراة النهائية.

وصرح مبروك عقب مران الخميس للصحفيين قائلا:"الروح المعنوية عالية جدا في التدريبات وهناك إصرار كبير من اللاعبين على الفوز".

وأضاف "الأهلي بطل وخسارته لمباراة لا تعني عدم قدرته على التعويض. اللاعبون يمتلكون خبرات كبيرة في مثل هذه المواجهات".

وأردف "كنت أتمنى حضور الجمهور للمباراة فهو يمنح اللاعبين دوافع كبيرة ويعتبر من عوامل نجاح أي فريق في العالم".