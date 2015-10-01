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الأهلي: هذا الفريق هو الأقرب للتعاقد مع جدو وعبد الفضيل

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الأهلي: هذا الفريق هو الأقرب للتعاقد مع جدو وعبد الفضيل الأهلي: هذا الفريق هو الأقرب للتعاقد مع جدو وعبد الفضيل

كشف علاء عبد الصادق مدير الكرة بالأهلي الفريق الأقرب للحصول على خدمات لاعبيه شريف عبد الفضيل ومحمد ناجي جدو.

وصرح عبد الصادق للصحفيين بأن المقاصة رابع الدوري قد يكون الوجهة المقبلة للثنائي بنسبة كبيرة.

وأكد علاء أن هناك اتجاها لإعارة اللاعبين لمدة موسم للفريق الفيومي الذي يستعد للمشاركة في الكونفدرالية العام المقبل لأول مرة في تاريخه.

وقال علاء إن عبد الفضيل وجدو سيجتمعان قريبا بمسؤولي المقاصة للاتفاق على كافة الأمور المادية لإتمام التعاقد.

وخرج الثنائي من حسابات الأهلي رغم تجديد تعاقده لإتاحة مكان في القائمة للوافدين الجديدين رامي ربيعة وأحمد حجازي.

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