تشكيل في الجول – شيتوس يختار.. إيفونا + 10 من الأهلي لإسقاط أورلاندو

ما هي أنسب خطة يمكن لفتحي مبروك المدير الفني للأهلي من خلالها الوصول بالشياطين الحمر إلى نهائي الكونفدرالية على حساب أورلاندو؟

اترك إجابتك في التعليقات مع إمكانية الاستفادة من رأي وائل رياض "شيتوس" الذي يقدمه من خلال حواره مع FilGoal.com.

يقول شيتوس: "حسنا في رأيي أنسب خطة لمباراة أورلاندو تعتمد على بداية الأهلي اللقاء بثنائي في خط الهجوم. جون أنطوي وماليك إيفونا".

وتابع "إيفونا تحديدا يستحق أن يلعب. قدراته عالية جدا ويريد أن يثبت نفسه ووجوده".

الخطة

وأكمل شيتوس "خطتي الأفضل هي 4-2-2-2 للمباراة. أن تضغط مبكرا على أورلاندو هو اسلوب اللعب".

وأضاف "لو سجل الأهلي هدفا في البداية ثم لعب بهدوء. هذا الهدوء سيجعله يسجل مرة ثانية وثالثة ورابعة".

وأفاد "في رأيي أورلاندو فريق عادي. تجاوزه ليس معضلة، لكن عليك اختيار التوليفة الأمثل".

فما هي التوليفة الأمثل؟

يجيب شيتوس "مع أنطوي وإيفونا سأختار أي ثنائي لصناعة اللعب من بين نجوم الأهلي. رمضان صبحي ووليد سليمان ومؤمن زكريا. فليختار المدرب 2 بغض النظر عن الأسماء فهم يمتلكون القدرة على النجاح".

وأكمل "في الوسط الدفاعي سأختار عبد الله السعيد في غياب حسام غالي. وهناك طبعا حسام عاشور".

وأردف "أما الدفاع فهناك صبري رحيل لليسار وأحمد فتحي يمينا. وسعد ومحمد نجيب للعمق".

وأتم "وفي رأيي نجيب سيظل أهم مدافعي الأهلي، حتى بعد الصفقات الجديدة".

تشكيل شيتوس:

المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد فتحي – محمد نجيب – سعد سمير – صبري رحيل

الوسط: حسام عاشور – عبد الله السعيد – رمضان صبحي – (وليد سليمان أو مؤمن زكريا)

الهجوم: جون أنطوي – ماليك إيفونا