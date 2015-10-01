محمد حسام لـ في الجول: لا خوف من حكم مباراة الزمالك.. وهذا ما يجب أن يفعله تجاه إضاعة الوقت

أكد محمد حسام الدين الحكم الدولي المصري السابق أنه لا داعي للقلق من حكم مباراة الإياب بين الزمالك والنجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وأسند الاتحاد الإفريقي إدارة المباراة التي يحتاج فيها الزمالك للفوز بأربعة أهداف دون رد للجامبي بكاري جاساما.

وسأل FilGoal.com محمد حسام عما يجب للحكم أن يفعله تجاه إضاعة لاعبي الفريق الضيف المحتملة للوقت حتى تنتهي المباراة لصالحهم.

وأكد حسام أنه لا خوف من الحكم "لأن المباراة على ملعب الزمالك فلا يمكن أن يكون متحيزا ضده".

وشدد حسام على أن الحكم "لابد أن يتمتع بالكياسة والفطنة كي يتحكم في مسألة إضاعة اللاعبين للوقت ويتخذ القرار المناسب تجاه ذلك بإنذار اللاعب المتعمد إهدار الوقت".

وأضاف حسام "الحكم ليس طبيبا ليعرف ما إذا كان اللاعب الساقط على أرض الملعب مصابا أم يهدر الوقت لكن بإمكانه أن يتركه لفترة خارج الملعب بعد وقوعه".

وأردف "وعليه أن يضيف الوقت الضائع في سقوط اللاعب وخروجه من الملعب إلى زمن المباراة بعد انتهاء الـ90 دقيقة".