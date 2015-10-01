بروتوكول بين المالية و البريد و البنوك لبيع العملات التذكارية لقناة السويس

صرح الدكتور عمرو بدوي مساعد اول وزير المالية للتطوير المؤسسى انه تم توقيع بروتوكول بين وزارة المالية و هيئة البريد و البنك الأهلى المصري و بنك مصر و بنك قناة السويس لكي تكون منافذ بيع العملات والاصدارات التذكارية لقناة السويس الجديدة وذلك تيسرا علي عملاء البنوك لاقتناء هذه الاصدارات من خلال فروع البنوك الختلفة في المحافظات.

> وأضاف بدوى، ان كل اصدار سيتم بيعه سيكون مصحوب بشهادة تتضمن عيار الذهب والوزن ووثيقة بدء حفر قناة السويس موقعة من السيد رئيس الجمهورية باللغتين العربية والانجليزية و يتم ترقيم العملة الذهبية بكود رقمي يتم سكه علي حافة العملة التذكارية وهو رقم غير مكرر ومثبت في الشهادة المصاحبة للعملة.

> وكشف محمد فتحي رئيس مصلحة الخزانة العامة ان حصيلة بيع الاصدارات الذهبية بكافة انواعها بلغت حتي الان 8 مليون جنيه مشيرا الي ان مصلحة سك العملة بالتعاون مع الخزانة العامة والبنك المركزي مستمرة في اصدار وتوزيع الجنيه المعدني التذكاري المتداول الذي يحمل شعار قناة السويس الجديدة من خلال ” شبابيك ” مخصصة بالخزانة العامة بمنطقة لاظوغلى بوسط القاهرة.

وأضاف ان مصلحة سك العملة تقوم بسك 2.5 مليون جنيه معدني متداول للبنك المركزى وتحصل الخزانة العامة على نصف مليون جنيه لاتاحتها وبيعها للمواطنين .

> واضاف فتحي بانه يتم الانتهاء من اتخاذ الاجراءات اللازمة لاصدار النصف جنية المعدني المتداول والذي يحمل شعار قناة السويس الجديدة نظرا للاقبال الكبير الذي شهده اصدار الجنيه من الخزانة العامة لحرص الشعب بكل مستوياتة وطوائفة لاقتناء هذا الاصدار المهم.

> و قال إنه جاري تطوير العمل بمصلحة الخزانة العامة حيث تم الموافقة على بيع العملات والاصدارات التذكارية من خلال استخدام كروت الائتمان بالتعاون مع البنوك واحدي الشركات المتخصصة نظرا لان البيع كان يتم نقدا داخل مصلحة الخزانة العامة وجاري تنفيذ الالية اللازمة لذلك تيسيرا على العملاء .

> واوضح رئيس الخزانة العامة ان للخزانة العامة دور رائد فى خدمة الاقتصاد حيث انها تمتلك 214 خزينة فرعية على مستوى الجمهورية تشمل الخزائن الخاصة بمديريات الامن و كافة المحاكم وادارات المرور علي مستوى الجمهورية حيث تقوم المصلحة بتركيب خزائن خاصة لكل هذه الجهات و امدادها بالعملات المساعدة وكذلك تقوم ايضا بمتابعة تحصيل الايرادات لصالح هذه الجهات من خلال كوادر المصلحة العاملة بهذه الجهات من الصرافين الكفء.

> ومن جانبة اضاف الدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية للشئون الهندسية الي انه يجري حاليا انشاء موقع الكتروني لمصلحة الخزانة العامة يتضمن كافة المعلومات عن الاصدارات الخاصة بها سواء كانت لقناة السويس الجديدة اوغيرها من اصدارات اخري لهواة العملات وغيرهم حيث ان لدى الخزانة العامة عملات تذكارية و اصدارات تاريخية يرجع بعضها الي ما قبل ثورة يوليو 1952 تحمل قيمة اثرية عالية وكذلك يضم الموقع كافة المعلومات المطلوبة للجهات والهيئات التي ترغب في اصدار اى عملات تذكارية او انواط او اوسمة او نياشين.