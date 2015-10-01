بالصور.. حزب المصريين الأحرار يعلن برنامجه الانتخابي : هدفنا القضاء على الفقر

أعلن الدكتور عصام خليل، الأمين العام والقائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار، البرنامج الانتخابي للحزب.

وقال القائم بأعمال رئيس الحزب، تحت عنوان:” الوثيقة الانتخابية للحزب”، إن الهدف الرئيسي لـ”المصريين الأحرار” هو القضاء على الفقر، وذلك عن طريق ثلاثة محاور:

أولاً: توفير الفرص والحوافز الحقيقه للفئات المستهدفه لتحسين أوضاعهم في كافة مناحي الحياة.

ثانيا: توسيع مظله التضامن الاجتماعي لتصل إلى الفئات الاكثر احتياجاً.

ثالثا: وضع أطر سياسية على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

الدعم النقدي

> وتابع:” حتى يوجه الدعم للأسر الأشد فقراً، فلابد من استبدال منظومه الدعم الحالية بنظام التحويلات النقدية المباشرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للأفراد إلى مستويات تتناسب مع مستوى الأسعار.

> تشجيع النمو الاقتصادي

> وأضاف أن “المصريين الأحرار” في سبيل تشجيع النمو الاقتصادي فإن برنامجه يتضمن:

> • اعتماد سياسات الدعم المؤقت والضرائب المؤجلة، بالإضافة إلى منح المزيد من الحوافز المالية للأنشطة الموجودة بالمناطق الأكثر فقرا لإعادة تنشيطها.

> • إعادة تشغيل القطاع الخدمي لاستعادة النمو بشكل أسرع باستهداف الصناعات الخدمية الرئيسية.

> • تشجيع الاستثمار الصناعي وتوسيع النشاط الزراعي وتطوير طرق نقل وتخزين المحاصيل الرئيسية، بالإضافة لفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية وخاصة في الاتحاد الأوروبي، كما سنشجع الشراكة بين القطاعيين الخاص والعام للعمل على مشروعات عملاقه للتوسعة الزراعية.

> • اتباع أساليب إنفاق مسئولة تجنبا لإهدار أموال دافعي الضرائب , والاتجاة إلى اللامركزية.

> • تطوير نظم إدارة شركات القطاع العام بحيث يصبح أداءها أكثر كفاءة.

> • تستحوذ الصناعات الصغيرة والمتوسطة على 55% من قطاع الصناعة في مصر، ومن ثم فلابد من الاهتمام بتطويرها وتنميتها.

> • الاهتمام بصناعة السياحة كصناعة خدمية قادرة على إضافة الكثير للاقتصاد.

تعلم لتكون

> وفي إطار اهتمام الحزب بالتعليم، أكد الدكتور عصام خليل، أن الحزب سيعمل على تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية بشكل كامل والاهتمام بالمناهج وجعلها تواكب تطور العلم والعالم.

وتطوير التعليم الفني عبر تأسيس ( المدارس التكنولوجية الحديثة).

من حقك تختار المستشفي اللي تتعالج فيها

> وفي إطار اهتمام الحزب بالمنظومة الصحية، فإن مبادئ وأهداف الحزب في هذا الإطار تتمثل في:

> • لكل مواطن الحق في رعاية صحية متكاملة وفقا لمعايير الجودة.

> • تشجيع الاستثمار في جميع قطاعات الخدمات الصحية.

> • الدخول في شراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتطوير وتقوية برامج الصحة العامة والوقائية للتوعية ضد الامراض الوبائية و الفيروسية.

الثقـــافـة

> • يؤمن الحزب بأهمية الثقافة والفنون و الإبداع في تطور الامم والشعوب وفي الارتقاء بمستوى التفكير والوجدان والسلوك لدى الناس كافة .

> • يتبنى حزب “المصريين الأحرار” نظرة جديدة إلى الثقافة والفنون .

> • ضرورة الالتزام بتحقيق الأهداف التالية (زيادة أو مضاعفة ميزانية وزارة الثقافة – البدء في إصدار تشريعات جديدة من أجل انشاء محاكم خاصة بالملكية الفكرية – إنشاء الجامعة المصرية الجديدة للفنون المتطورة – ضرورة إصدار تشريعات جديدة لحماية عمليات الإبداع و المبدعين – توسيع قاعدة التعاون والمشاركة بين وزارة الثقافة وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ) .

الموارد المائية

> وحول تعامل الحزب مع الملف المائي، يرى “المصريين الأحرار” ضرورة:

> • رفع كفاءة شبكات توزيع مياه الشرب، والعمل على ترشيد الاستخدامات السكانية، و تدعيم برامج مكافحة تلوث الموارد المائية.

> • الحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، وتطبيق نظم الري الحديثة لخفض نسبة الفاقد من المياه .

> • تعظيم الاستخدام الأمثل لمصادر المياه البديلة.

> • تشكيل ” مجلس أعلى لمياه النيل ”

الأمن القومي والحرب على الإرهاب

> • يؤمن حزب المصريين الاحرار بأن مصر دولة ذات سيادة تملك قرارها داخلياً وإقليمياً ودولياً.

> • وضع القوانين والتشريعات ذات الصلة الأمنية، واستحداث نظم وإجراءات عمل داخلية بمعايير عالمية .

> • توظيف وتطوير التقنيات الأمنية الحديثة عبر استحداث منظومة تقنية فعالة لكل جهاز أمني .

> • تشكيل ظهير قوى من الدول الحلفاء لدعم مصر في حربها ضد الإرهاب في الداخل والخارج .

عاشت مصر … وعاش المصريون أحراراً