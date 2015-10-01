تكريم يحى الفخرانى وليلى علوى فى الدورة الـ”19″ للمهرجان القوزمى للسينما

أعلنت المهرجان القومى للسينما برئاسةالمخرج سمير سيف عن تكريم الفنانين الكبيرين: ، ليلى علوى ، يحيى الفخرانى ،مصمم المناظر محمود محسن ، مدير التصوير عصام فريد وكاتب السيناريو مصطفى محرم ،وذلك بالدورة التاسعة عشر المقررإقامة فعالياته فى الفترة من 7 – 16 أكتوبر القادم .

وصرح “سيف” أن المهرجان الذى ىينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المهندس محمد ابو سعده يقام هذا العام تحت عنوان ” أفلامنا .. مرآتنا” ، وسيتم به إصدار كتابً عن الكاتب والمنتج أبو السعود الإبيارى ضمن سلسلة “الخالدون”،وتشارك به كافة الأفلام التى قدمت خلال عام 2014، روائى طويل ، قصير ، تسجيلى وتحريك ، موضحاان الدورة الجديدة تعد بمثابة تشجيع للمبدعين فى مجال العمل السينمائى للمشاركة ، بعد أن تضاعفت قيمة الجوائز عن العام الماضى لتبلغ قيمتها 894000 الف جنيه مقارنة 447000 جنيه الأعوام السابقة .