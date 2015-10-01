أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

تكريم يحى الفخرانى وليلى علوى فى الدورة الـ”19″ للمهرجان القوزمى للسينما

Google+ Print
تكريم يحى الفخرانى وليلى علوى فى الدورة الـ”19″ للمهرجان القوزمى للسينما تكريم يحى الفخرانى وليلى علوى فى الدورة الـ”19″ للمهرجان القوزمى للسينما

أعلنت المهرجان القومى للسينما  برئاسةالمخرج سمير سيف عن تكريم الفنانين الكبيرين: ، ليلى علوى ، يحيى الفخرانى ،مصمم المناظر محمود محسن ، مدير التصوير عصام فريد وكاتب السيناريو مصطفى محرم ،وذلك بالدورة التاسعة عشر المقررإقامة فعالياته فى الفترة من 7 – 16 أكتوبر القادم .

وصرح “سيف” أن المهرجان الذى ىينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المهندس محمد ابو سعده يقام هذا العام  تحت عنوان ” أفلامنا .. مرآتنا” ،  وسيتم به إصدار كتابً عن الكاتب والمنتج أبو السعود الإبيارى ضمن سلسلة “الخالدون”،وتشارك به كافة الأفلام التى قدمت خلال عام 2014، روائى طويل ، قصير ، تسجيلى وتحريك ، موضحاان الدورة الجديدة تعد بمثابة تشجيع للمبدعين فى مجال العمل السينمائى للمشاركة ، بعد أن تضاعفت قيمة الجوائز عن العام الماضى لتبلغ قيمتها 894000 الف جنيه مقارنة 447000 جنيه الأعوام السابقة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا