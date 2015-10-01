الإيكونمست: تفاهم روسى-إسرائيلى بشأن أزمة سوريا رغم اختلاف المواقف

سلطة صحيفة الإيكونمست البريطانية الضوء على التقارب الأخير بين كل من روسيا وإسرائيل والتفاهم المتبادل بين الطرفين رغم اختلاف موقف كل منهما من الأزمة السورية المشتعلة منذ أربع سنوات.

تطرقت صحيفة الإيكونمست البريطانية إلى الهجوم الأخير الذى شنته صواريخ إسرائيلية ضد مواقع تابعة لقوات بشار الأسد بسوريا وذلك كرد على وقوع صواريخ تابعة قوات الرئيس السورى داخل هضبة الجولان الإسرائيلية، وقد زامن الهجوم الإسرائيلى خطاب الرئيس الروسى "فلاديمير بوتين" بالجمعية العمومية للأمم المتحدة والتى أعرب فيها عن مساندته ودعمه الصريح لقوات الجيش السورى التابع لبشار الأسد.

وأشارت الصحيفة إلى اللقاء الذى جمع بين رئيس الوزراء الإسرائيلى "بنيامين نتنياهو" ونظيره "بوتين" بالعاصمة الروسية موسكو فى الـ21 من شهر سبتمبر الماضى، حيث وعد "بوتين" عدم المساس بتطلعات اسرائيل الإستراتيجية داخل سوريا، ليبادله "نتنياهو" الوعود بعدم دعم منافسيه العسكريين داخل سوريا، مؤكدا له عدم تطلع اسرائيل إلى رحيل بشار الأسد.

وكان "نتنياهو" قد حصلت على الضوء الأخضر من نظيره الروسى لاستكمال استهداف الأول لقوافل مليشيات حزب الله داخل سوريا، لمنعها من جلب أسلحة متطورة إلى جنوب لبنان، مقدما فى المقابل غض النظر عن أنشطة روسيا الاستخباراتية على الحدود السورية المتاخمة للجولان.

وقالت الإيكونمست نقلا عن مسؤول إسرائيلى أن روسيا تهتم فى سوريا بالاحتفاظ بقاعدتها البحرية بطارطوس وتحقيق نقطة جيوسياسية بمساندة الرئيس السورى "بشار الأسد"، وهذا لا يتنافى مع المصالح الإسرائيلية بالمنطقة.

ويرى تقرير الإيكونمست أن اسرائيل تحصد ثمار امتناعها عن تسليح منافسى روسيا فى كل من أوكرانيا وجورجيا، وهو ما ردت عليه روسيا بتوقفها عن تقديم الأسلحة المتطورة للجمهورية الإسلامية إيران، خصم اسرائيل الأول بالمنطقة.

وأشار التقرير إلى الخطوات الإسرائيلية التى تستهدف تشكيل تحالفات وتعاون مع حكومات مختلفة فى ظل تراجع التأثير الأمريكى بمنطقة الشرق الأوسط، فهى تقترب من روسيا والسعودية ومصر وحتى اليابان والهند، وذلك فى ظل تدهور العلاقات بين "نتنياهو" ونظيره الأمريكى "باراك أوباما".

يقول سفير اسرائيل السابق بروسيا "زفي ماجن" أن أخر ما يرغبه الرئيس الروسى "فلاديمير بوتين" هو مجابهة اسرائيل داخل سوريا، فهو مشغول بملأ الفراغ الذى تركته الولايات المتحدة الأمريكية داخل سوريا، وأبدى تفهما كبيرا لمواجهة اسرائيل لكل من تطلعات حزب الله وإيران بالمنطقة.