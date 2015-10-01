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قوات الاحتلال تغلق شوارع بالقدس استعدادا لمسيرات ضمن الأعياد اليهودية

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قوات الاحتلال تغلق شوارع بالقدس استعدادا لمسيرات ضمن الأعياد اليهودية قوات الاحتلال تغلق شوارع بالقدس استعدادا لمسيرات ضمن الأعياد اليهودية
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى العديد من الشوارع والطرقات الرئيسية فى شطرى المدينة المقدسة، وحولت القدس إلى ما يشبه الثكنة العسكرية استعدادا لانطلاق المسيرة التى يطلق عليها الاحتلال "مسيرة القدس"، ضمن احتفالات عيد المظلة (العرش) التلمودى فى يومه الرابع.

ومن المتوقع أن تنطلق المسيرة عصر اليوم الخميس من الشطر الغربى للمدينة، وستغلق شرطة الاحتلال الإسرائيلى العديد من الشوارع فيه أمام حركة سير ومرور المركبات والحافلات.

من جانبها، نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلى المزيد من عناصرها فى المدينة المقدسة، خاصة فى المناطق القريبة من غربى القدس، ونصبت متاريس وحواجز عسكرية وشرطية لتوقيف المقدسيين والتدقيق فى بطاقاتهم الشخصية.
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