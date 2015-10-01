لاعب برشلونة السابق: دييجو كوستا؟ رقابته كانت صعبة ولكن

أقر إريك أبيدال لاعب برشلونة السابق بصعوبة رقابة دييجو كوستا مهاجم تشيلسي مشيرا إلى اختلاف الموقف بالنسبة له كمدافع للبلوجرانا.

ويعد كوستا من أفضل مهاجمي العالم وتعتبر رقابته صعبة نظرا لقدراته الفنية وقوته البدنية.

ولعب المدافع الفرنسي والمهاجم الإسباني وجها لوجه في الليجا الأول مع برشلونة والثاني مع أتليتكو مدريد.

وسؤل أبيدال عن رقابة كوستا فأجاب قائلا عبر (BeIN Sports):"لقد لعبت أمامه من قبل عندما كان في أتليتكو. الأمر كان صعبا".

واستدرك "لكن مع برشلونة الأمور تختلف كثيرا. الفريق يستحوذ على الكرة معظم أوقات المباراة. ربما أكثر من 60%".