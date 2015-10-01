أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
بالصور.."النمنم" ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان أعمال ترميمات قصر ثقافة دسوق -
ضبط مشرف نظافة يبيع صناديق القمامة بالمنيا -
محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير المستشفى العام -
بالصور.. وزير الصحة من بورسعيد: هدفنا تقديم خدمات طبية مميزة -
توتنهام يسحق واتفورد برباعية في «البريميرليج» -
رمضان على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لاعب برشلونة السابق: دييجو كوستا؟ رقابته كانت صعبة ولكن

Google+ Print
لاعب برشلونة السابق: دييجو كوستا؟ رقابته كانت صعبة ولكن لاعب برشلونة السابق: دييجو كوستا؟ رقابته كانت صعبة ولكن

أقر إريك أبيدال لاعب برشلونة السابق بصعوبة رقابة دييجو كوستا مهاجم تشيلسي مشيرا إلى اختلاف الموقف بالنسبة له كمدافع للبلوجرانا.

ويعد كوستا من أفضل مهاجمي العالم وتعتبر رقابته صعبة نظرا لقدراته الفنية وقوته البدنية.

ولعب المدافع الفرنسي والمهاجم الإسباني وجها لوجه في الليجا الأول مع برشلونة والثاني مع أتليتكو مدريد.

وسؤل أبيدال عن رقابة كوستا فأجاب قائلا عبر (BeIN Sports):"لقد لعبت أمامه من قبل عندما كان في أتليتكو. الأمر كان صعبا".

واستدرك "لكن مع برشلونة الأمور تختلف كثيرا. الفريق يستحوذ على الكرة معظم أوقات المباراة. ربما أكثر من 60%".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع