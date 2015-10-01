ليلة_الأبطال - أليجري: لا أهتم بمن لا يعجبهم طريقتي.. حققت الكثير في مسيرتي

هاجم ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس منتقديه مؤكدا أن ما حققه في مسيرته حتى الآن يعكس قيمته وقدراته التدريبية.

وقاد مدرب كالياري وميلان السابق وصيف بطل أوروبا للفوز على ملعبه على سيفيليا الإسباني في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل لا شيء أحرزهما باولو ديبالا وألفارو موراتا.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:"لاعبو يوفنتوس قدموا مباراة جيدة أمام سيفيليا ومع ذلك مازال ينقصهم بعض الأمور الفنية".

أليجري أضاف "فخور باللاعبين الشباب لكن بعد النصف ساعة الأولى كان من المفترض أن يجيدوا قراءة الملعب ويدركوا أن سيفيليا متراجعا للخلف فيزيدوا من الضغط عليهم لا أن يفعلوا مثلهم".

وأتبع "أثق بقدراتي تماما وسعيد بما أقدمه لأنني لا أستمع إلى انتقادات الناس، فأنا حققت الكثير خلال 5 سنوات في تدريبي لفريقي ميلان ويوفنتوس، وإن كان البعض ليس معجبا بطريقتي فهذه مشكلته هو".

أليجري وجه نصيحة خاصة لخوان كوادرادو لاعبه الكولومبي، فقال: "كوادرادو لاعب سريع وذكي وقدم مباراة أفضل مقارنة بما قدمه أمام كييفو وأودينيزي، لكن عليه أن يضبط توقيت تحركاته وتمريراته لأنه وقتها سيصعب إيقافه".