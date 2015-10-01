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الوراثة ليست وحدها السبب فى إصابتك بتكيسات المبيض.. اعرفى باقى الأسباب

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الوراثة ليست وحدها السبب فى إصابتك بتكيسات المبيض.. اعرفى باقى الأسباب الوراثة ليست وحدها السبب فى إصابتك بتكيسات المبيض.. اعرفى باقى الأسباب
تكيسات المبيض أحد أكثر الأمراض انتشارًا بين الكثير من السيدات والفتيات نتيجة أسباب وعوامل مختلفة.

وحول ذلك يقول الدكتور محمد عبد المنعم أخصائى أمراض النساء والتوليد والمناظير بالمستشفى الإيطالى، يعتقد كثير من الأطباء أن سبب إصابة النساء بمرض تكيسات المبايض يرجع لأسباب وعوامل تتعلق بالوراثة نظرًا لعدم وجود أسباب دقيقة تفسر حقيقة الإصابة بكيسات المبيض عند النساء.

ويستكمل د.محمد قائلا: "غالبًا تصاب النساء بتكيس المبياض بعمر المراهقة نتيجة التغير السريع لشكل الجسم وزيادة وزنها نظرًا لانتقالها من مرحلة الانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب".

ويتابع د. محمد قائلاً: "أكثر الأسباب التى تساهم بصورة كبيرة فى إصابة المرأة بتكيسات المبياض هو ارتفاع مستوى هرمون الذكورة بالجسم المرأة".

وأضاف د. محمد قائلاً: "يتم تشخيص إذا كانت المرأة تعانى من تكيسات على المبيض من خلال إجرائها لبعض فحوصات الهرمونات خاصة قياس مستوى هرمون الذكورة نظرًا لأنه حالة إذا جاءت نتائج الفحوص بأن مستوى هرمون الذكورة مرتفع فذلك يدل على أن الفتاة أو السيدة تعانى من تكيس بالمبياض.

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مصر 365