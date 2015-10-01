لو عاوز تخس وعندك غدة أو بتاخد كورتيزون ابعد عن الدايت لفترة

الكثير من الأشخاص يتعبون العديد من الأنظمة للتخلص من الوزن الزائد ولكنهم يكتشفون أنهم يعانون من ثبات الوزن وذلك يرجع إلى عدة أسباب، ومن أهمها الإصابة ببعض الأمراض.

وفى هذا السياق يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن هناك أسباب مرضية وراء ثبات الوزن أو زيادته، ومن أهمها:

1- الإصابة بمرض الغدة الدرقية و التى تؤثر فى نسبة حرق الدهون وتتسبب فى ثبات الوزن.

>2- نقص نسبة فيتامين "د" فى الجسم من أهم أسباب الثبات و الزيادة فى الوزن، ولذلك عليك التعويض به عن طريق التعرض للشمس أو تناول الأطعمة الغنية به كالأسماك.

>3- السيدات المصابات بتكيس المبايض، أكثر عرضة لزيادة و ثبات الوزن.

>4- تناول بعض الأدوية وخاصة الغنية بالكورتيزون تتسبب فى ثبات أو زيادة الوزن.

ولذلك ينصح استشارى السمنة والنحافة، بالتوقف عن اتباع الأنظمة الغذائية المختلفة فترة من الوقت حتى يرجع الجسم إلى طبيعيته، ثم القيام بإتباع الأنظمة مرة أخرى ولكن تحت إشراف طبى.

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