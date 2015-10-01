طريق أبوظبي العين يتصدر أخطر 6 شوارع في الدولة

تصدر طريق أبوظبي - العين أكثر الطرق التي شهدت وقوع حوادث مرورية على مستوى الدولة خلال الثمانية أشهر الماضية من العام الجاري، بواقع 108 حوادث من أصل 230 حادثاً مرورياً وقعت على أخطر 6 طرق بالدولة، خلَّفت وفيات وإصابات وأضراراً مادية.

وأكد العميد غيث الزعابي، المدير العام للتنسيق المروري في وزارة الداخلية، في تصريح لـ«البيان»، أن الحوادث التي وقعت على الطرق الستة المذكورة تضمنت وقوع 162 حادث صدم، و30 حادث تدهور، و30 حادث دهس، و8 حوادث أخرى.

ووفقاً لأحدث تقرير لإدارة التنسيق المروري، فإن الحوادث التي وقعت على طريق العين- أبوظبي البالغ عددها 108 حوادث، تصدرتها حوادث الصدم والتصادم بـ80 حادثاً، ثم 16 حادث تدهور، و10 حوادث دهس، إضافة إلى حوادث أخرى.

ووفقاً للتقرير الذي صنف أخطر 6 طرق بالدولة خلال العام الجاري من ناحية عدد الحوادث التي وقعت فيها، فقد جاء شارع مليحة في الشارقة في المرتبة الثانية الذي شهد 28 حادثاً مرورياً، منها 17 حادثة صدم وتصادم، وحالتا تدهور، و8 حوادث دهس.

وجاء شارع محمد بن زايد في عجمان في المرتبة الثالثة الذي شهد وقوع 18 حادثاً، منها 11 حادث صدم وتصادم، و6 حوادث تدهور، وحادث دهس.

أما في المرتبة الرابعة، فقد جاء شارع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي شهد 15 حادثاً مرورياً، منها 11 حادث صدم وتصادم، وحالتا تدهور، وحالتا دهس.

كما احتل شارع محمد بن سالم في رأس الخيمة المرتبة الخامسة بواقع 12 حادثاً مرورياً، منها 10 حوادث صدم وتصادم، وحالتا دهس، تلاه شارع الاتحاد الدولي في أم القيوين، بوقوع 10 حوادث مرورية خطرة، منها 6 حوادث صدم وتصادم، وحادث دهس، وغيرها.

أسباب

أكَّد الزعابي أن أهمَّ أسباب الحوادث التي وقعت جاءت بسبب السرعة الزائدة والانحراف المفاجئ، وعدم الانتباه من قبل السائقين ومستخدمي الطريق.

ودعا إلى تسخير جميع إمكانات الدوائر والمؤسسات وشرائح المجتمع المختلفة، وتعاونها مع إدارات المرور والدوريات بالدولة، للحد من حوادث المرور والخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها، لافتاً إلى أن مواجهة مشكلات المرور مسؤولية مشتركة، ويتطلب حلها تضافر جهود جميع قطاعات المجتمع. وناشد قائدي المركبات ومستخدمي الطريق الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، ليجنبوا أنفسهم وغيرهم مخاطر التعرّض للحوادث المرورية، وما يترتب عليها من إصابات وخسائر في الأرواح والممتلكات، والحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.

انخفاض

يذكر أن الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية، التي وقعت خلال الربع الأول من العام الجاري على مستوى الدولة انخفضت بنسبة ‬21 % للوفيات، و‬14.8% للإصابات، كما انخفضت الحوادث المرورية التي وقعت في الفترة نفسها من العام الجاري بنسبة‬ 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، وفقاً للإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية. وأظهرت الإحصائية أن إجمالي عدد الوفيات التي سجلت خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت ‬147 حالة وفاة، مقارنة بـ‬186 حالة وفاة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة انخفاضاً بلغ ‬39 حالة وفاة بنسبة انخفاض بلغت ‬21.0%.