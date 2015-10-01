لاعبو الأهلي يذبحون عجل في ملعب التتش لفك النحس

قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بذبح عجل عقب نهاية المران الصباحي للفريق إستعداداً لمباراة العودة بنصف نهائي بطولة الكونفدرالية أمام فريق أورلاندو بيراتس الجنوب افريقي.

> وحرص مؤمن زكريا وأحمد فتحي على المشاركة في ذبح العجل في ملعب مختار التتش .

> يذكر أن لاعبي الأهلي قاموا بذبح أضحية عيد الأضحي المبارك خلال تواجدهم في جنوب إفريقيا لخوض مباراة الذهاب في جوهانسبيرج .