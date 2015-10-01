وزير الثقافة يدعو اسر الشهداء والمحاربين القدماء لحضور احتفالية الاوبرا بانتصارات اكتوبر

وجه الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة الدعوة لعدد من المحاربين القدماء ،واسر شهداء القوات المسلحة ،لحضور احتفالية الاوبرا بالذكرى الـ 42 لانتصارات حرب اكتوبر المجيدة، المقررإقامتها فى الثامنة مساء الاحد 4 اكتوبر على المسرح الكبير

ومن جانبها أكدت د,. ايناس عبد الدايم رئيس دار الاوبرا ، ان هذه الدعوة تأتى تقديراً لدور رجال مصر الشرفاء الذين زادوا بارواحهم فداء للوطن ،موضحة ان الاحتفالية تحييها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى ،وتقدم بها باقة من اشهر الاغانى الوطنية التى شكلت وجدان الشعب المصرى والعربى نوتدعم روح الانتماء للوطن،ن منها موسيقى دموع فى عيون وقحة لـ عمار الشريعى ، بسم الله – على الربابة – فدائى – البندقية لـ بليغ حمدى ، صباح الخير يا سينا لـ كمال الطويل ، يا حبنا الكبير- طوف وشوف لـ رياض السنباطى ، تعيشى يا بلدى لـ ابراهيم رجب ، حبايب مصر لـ حلمى بكر وصوت بلادى لـ محمد عبد الوهاب .

وأضافت أن الأغانى سيدمها نخبة من نجوم الغناء بدار الاوبرا ،وهم اشرف وليد ، ايناس عز الدين ، غادة ادم ، احمد عفت ، ريم كمال ، وليد حيدر ، اجفان ، اميرة سعد ، ياسمين ، ايات فاروق وايمان عبد الغنى .

كما ذكرت ان الاحتفالات مستمرة بجميع الفرق الفنية خلال شهر اكتوبر على مسارح الاوبرا بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور ،حرصاً من دار الاوبرا المصرية على المشاركة فى مختلف المناسبات القومية، تجسيداً للدور الوطنى والاجتماعى للثقافة والفنون فى ارساء ودعم القيم السامية الراسخة فى وجدان المصريين وتحفيزهم على العمل والبناء .