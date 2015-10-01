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7 أكتوبر.. أولى جلسات محاكمة "إكوادورى" بتهريب كوكايين داخل 25 واقى ذكرى

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7 أكتوبر.. أولى جلسات محاكمة "إكوادورى" بتهريب كوكايين داخل 25 واقى ذكرى 7 أكتوبر.. أولى جلسات محاكمة "إكوادورى" بتهريب كوكايين داخل 25 واقى ذكرى
حددت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة 7 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة "دييجو أندرس جارسيا"، إكوادورى الجنسية؛ لاتهامه بحيازة 25 واقى ذكرى يحوى كمية من مخدر الكوكايين السائل يبلغ وزنها 1 كيلو و200 جم، بمطار القاهرة الدولى .

وحددت محكمة استئناف القاهرة، الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد العليم عطية،المنعقدة بمحكمة العباسية، لنظر القضية.

وكانت الإدارة العامة لشرطة مكافحة المخدرات برئاسة العميد نور سالم، مدير مكتب المكافحة بالمطار، بالتعاون مع العميد عبد الناصر حامد، رئيس مباحث المطار، بالتنسيق مع السلطات الجمركية، من ضبط "دييجو أندرس جارسيا" إكوادورى الجنسية مواليد 1990 القادم على الخطوط الإثيوبية وبحوزته عدد 25 واقى ذكرى يحوى على كمية من مخدر الكوكايين السائل يبلغ وزنها 1 كيلو و200 جم وكذا مبلغ مالى 245 دولارًا.

يشار إلى أن تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ورددت لها معلومات عن قيام إحدى العصابات الدولية فى مجال تهريب مخدر الكوكايين والتى تضم جنسيات متعددة لمحاولة جلب كمية كبيرة من مخدر الكوكايين إلى البلاد عبر مطار القاهرة الدولى.
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