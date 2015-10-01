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مصرع شخصين فى تصادم سيارتين على طريق الفرافرة - الواحات

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مصرع شخصين فى تصادم سيارتين على طريق الفرافرة - الواحات مصرع شخصين فى تصادم سيارتين على طريق الفرافرة - الواحات
لقى شخصان مصرعهما، فى حادث تصادم سيارة نصف نقل مع سيارة نقل ثقيل على طريق الفرافرة - الواحات البحرية، نتيجة السرعة الزائدة، حيث انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان قد ورد اخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير امن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتى نقل على طريق الفرافرة البحرية، مما اسفر عن مصرع كلا من احمد زكى غريب 23 سنة مقيم بقرية تنيدة ومحمد عبدالله عوض 25سنة مقيم بقرية تنيدة، وتم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة التى صرحت بدفن جثث المتوفين .
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مصر 365