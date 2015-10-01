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آداب الإسكندرية تضبط متعهد راقصات يستغل مسكنه للأعمال المنافية للآداب

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آداب الإسكندرية تضبط متعهد راقصات يستغل مسكنه للأعمال المنافية للآداب آداب الإسكندرية تضبط متعهد راقصات يستغل مسكنه للأعمال المنافية للآداب
نجحت مباحث الآداب العامة برئاسة العميد شريف التلوانى، فى ضبط متعهد راقصات يقوم بإدارة مسكنه للأعمال المنافية للآداب.
>حيث وردت معلومات للمقدم عادل سلام وكيل إدارة مكافحة جرائم الآداب العامة، تفيد قيام "خميس م م ز" بإدارة شقة كائنة بالطابق الأرضى لأعمال الدعارة باستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادى يتقاضاه نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد عمرو نعيم من ضبط كل من "خميس م م ز"، 53 سنة، متعهد راقصات، و"سماح م م ح"، 32 سنة، بدون عمل "لها معلومات جنائية مسجلة"، و"أشرف م ف ح"، 44 سنة، عامل، "له معلومات جنائية مسجلة". وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول المنتزه وجار العرض على النيابة.
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