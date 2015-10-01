فلاح يقتل حماه ويصيب زوجته بطلقات نارية بسبب خلافات أسرية فى كفر الشيخ

قتل "ع.أ"، 45 سنة، فلاح من قرية شباس الشهداء بدسوق محافظة كفر الشيخ، "ع.ل.م"، 60 سنة، فلاح "حماه"، وأصاب زوجته "ا.ع.ل"، 30 سنة بطلقات نارية من فرد خرطوش، لخلافات أسرية.

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من المقدم هشام السمدونى، رئيس مباحث مركز دسوق، يفيد قيام "ع.أ"، 45 سنة، فلاح، من قرية شباس الشهداء بدسوق، بقتل " ع.ل.م"، 60 سنة، فلاح "حماه"، وأصاب زوجته "ا.ع.ل"، 30 سنة، بذراعها اليسرى وأماكن متفرقة من جسدها، لإطلاق النيران عليهما من فرد خرطوش، وتم نقلها لمستشفى دسوق العام لتلقى العلاج، كما تم نقل حماه جثة هامدة لمشرحة مستشفى دسوق العام، وتم إيداع جثة حماه مشرحة المستشفى.

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