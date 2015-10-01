أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
بالصور.."النمنم" ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان أعمال ترميمات قصر ثقافة دسوق -
ضبط مشرف نظافة يبيع صناديق القمامة بالمنيا -
محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير المستشفى العام -
بالصور.. وزير الصحة من بورسعيد: هدفنا تقديم خدمات طبية مميزة -
توتنهام يسحق واتفورد برباعية في «البريميرليج» -
رمضان على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

فلاح يقتل حماه ويصيب زوجته بطلقات نارية بسبب خلافات أسرية فى كفر الشيخ

Google+ Print
فلاح يقتل حماه ويصيب زوجته بطلقات نارية بسبب خلافات أسرية فى كفر الشيخ فلاح يقتل حماه ويصيب زوجته بطلقات نارية بسبب خلافات أسرية فى كفر الشيخ
قتل "ع.أ"، 45 سنة، فلاح من قرية شباس الشهداء بدسوق محافظة كفر الشيخ، "ع.ل.م"، 60 سنة، فلاح "حماه"، وأصاب زوجته "ا.ع.ل"، 30 سنة بطلقات نارية من فرد خرطوش، لخلافات أسرية.

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من المقدم هشام السمدونى، رئيس مباحث مركز دسوق، يفيد قيام "ع.أ"، 45 سنة، فلاح، من قرية شباس الشهداء بدسوق، بقتل " ع.ل.م"، 60 سنة، فلاح "حماه"، وأصاب زوجته "ا.ع.ل"، 30 سنة، بذراعها اليسرى وأماكن متفرقة من جسدها، لإطلاق النيران عليهما من فرد خرطوش، وتم نقلها لمستشفى دسوق العام لتلقى العلاج، كما تم نقل حماه جثة هامدة لمشرحة مستشفى دسوق العام، وتم إيداع جثة حماه مشرحة المستشفى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365