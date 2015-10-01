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القبض على عاطل يقوم بتصنيع الأختام الحكومية المزورة بالمنيا

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القبض على عاطل يقوم بتصنيع الأختام الحكومية المزورة بالمنيا القبض على عاطل يقوم بتصنيع الأختام الحكومية المزورة بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع وحدة مباحث الأموال العامة بالمنيا من ضبط عاطل يقوم بتصنيع الأختام الحكومية المزورة.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات مباحث الأموال العامة بقيام عاطل يدعى أحمد ع م 16 سنة يقوم بتصنيع الأختام الحكومية وتقليدها بمدينة بنى مزار.

على الفور انتقل المقدم معتز البدوى رئيس مباحث الأموال العامة وتمت مداهمة مقر تصنيع الأختام بشارع الجمهورية حيث ضبط وبحوزته 93 ختما حكوميا، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 30831 جنح مركز بنى مزار.

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مصر 365