تبادل لإطلاق النار بين الشرطة وطرفى خصومة من الشهاينة والهمامية بالبلينا

فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج السيطرة على الأوضاع بقرية الحلافى بدائرة مركز البلينا بعد تبادل لإطلاق النار عقب استهداف القوات لطرفى الخصومة بين عائلتى الشهاينة والهمامية بدائرة المركز دون وقوع خسائر فى الطرفين.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا يفيد بتبادل إطلاق النار بين طرفى خصومة بقرية الحلافى دائرة مركز البلينا وبين القوات أثناء عملية الاستهداف دون وقوع خسائر.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد خالد الشاذلى رئيس فرع الأمن العام بقيام ضباط فرع بحث الجنوب برئاسة العقيد محمد على رئيس الفرع وضباط وحدة مباحث البلينا والعقيد صلاح أبوالقاسم وكيل الفرع برئاسة الرائد محمد أبوالعطا رئيس مباحث المركز بشن حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية استهدفت طرفى الخصومة الثأرية الدائرة بين عائلتى الشهاينة والهمامية بقرية الحلافى.

وحال مشاهدة طرفى الخصومة للشرطة قاموا بمبادرتهم بإطلاق الأعيرة النارية مما حدا بالقوات مبادلتهم إطلاق النار حتى تمكنت من إسكات مصدر النيران والسيطرة على الموقف وضبط عدد من المتهمين والأسلحة النارية والذخائر.

جار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا لعرض المتهمين على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

>