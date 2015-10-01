ضبط 3 ركاب مصريين بالمطار حاولوا تهريب 428 ألف درهم إماراتى دبى

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى اليوم الخميس، برئاسة العميد أيمن عبد الفتاح مدير الإدارة من ضبط 3 ركاب مصريين الجنسية حاولوا تهريب 428 ألف درهم إماراتى و107 آلاف ريال سعودى و 10 آلاف دولار أمريكى و 5 آلاف جنيه مصرى إلى دبى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأفاد مصدر بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة مصر الطيران المتجهة إلى دبى اشتبه رجال التأمين فى 3 ركاب مصريين وبتفتيش حقائبهم عثر بداخلها على 428 ألف درهم إماراتى و107 آلاف ريال سعودى و 10 آلاف دولار أمريكى و 5 آلاف جنيه مصرى حيث تم ضبطهم، وأمر اللواء طارق فتحى مدير أمن المطار بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية حيال الركاب.
وأفاد مصدر بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة مصر الطيران المتجهة إلى دبى اشتبه رجال التأمين فى 3 ركاب مصريين وبتفتيش حقائبهم عثر بداخلها على 428 ألف درهم إماراتى و107 آلاف ريال سعودى و 10 آلاف دولار أمريكى و 5 آلاف جنيه مصرى حيث تم ضبطهم، وأمر اللواء طارق فتحى مدير أمن المطار بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية حيال الركاب.
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