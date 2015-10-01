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ضبط 3 ركاب مصريين بالمطار حاولوا تهريب 428 ألف درهم إماراتى دبى

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ضبط 3 ركاب مصريين بالمطار حاولوا تهريب 428 ألف درهم إماراتى دبى ضبط 3 ركاب مصريين بالمطار حاولوا تهريب 428 ألف درهم إماراتى دبى
تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى اليوم الخميس، برئاسة العميد أيمن عبد الفتاح مدير الإدارة من ضبط 3 ركاب مصريين الجنسية حاولوا تهريب 428 ألف درهم إماراتى و107 آلاف ريال سعودى و 10 آلاف دولار أمريكى و 5 آلاف جنيه مصرى إلى دبى.

‏وأفاد مصدر بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة الطيران المتجهة إلى دبى اشتبه رجال التأمين فى 3 ركاب مصريين وبتفتيش حقائبهم عثر بداخلها على 428 ألف درهم إماراتى و107 آلاف ريال سعودى و 10 آلاف دولار أمريكى و 5 آلاف جنيه مصرى حيث تم ضبطهم، وأمر اللواء طارق فتحى مدير أمن المطار بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية حيال الركاب.
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مصر 365

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