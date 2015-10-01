القبض على 3 عاطلين بحوزتهم ربع كيلو هيروين فى أبو النمرس بالجيزة

فى ضربة أمنية جديدة تمكنت أجهزة الامن بالجيزة من ضبط أخطر تشكيل عصابى يقوم بالاتجار فى مخدر الهيروين بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة، بعد إعداد كمين أمنى لهم وضبطهم بكمية كبيرة قبل بيعها على عملائهم.

كانت معلومات وردت للعميد رجب غراب مفتش مباحث قطاع مباحث جنوب الجيزة، بقيام 3 عاطلين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار فى المواد المخدرة، وقيامهم بجلب كمية كبيرة من مخدر الهيروين لطرحها وبيعها على عملائهم.

وبإعداد الأكمنة لهم تمكن النقيب محمد خليل معاون مباحث مركز أبو النمرس من ضبط المتهمين وبحوزتهم ربع كيلو هيروين ومبلغ مالى 2300 جنيه وهاتف محمول، أثناء تواجدهم بمنطقة ترسا التابعة لمركز أبو النمرس.

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