أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
بالصور.."النمنم" ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان أعمال ترميمات قصر ثقافة دسوق -
ضبط مشرف نظافة يبيع صناديق القمامة بالمنيا -
محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير المستشفى العام -
بالصور.. وزير الصحة من بورسعيد: هدفنا تقديم خدمات طبية مميزة -
توتنهام يسحق واتفورد برباعية في «البريميرليج» -
رمضان على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على 3 عاطلين بحوزتهم ربع كيلو هيروين فى أبو النمرس بالجيزة

Google+ Print
القبض على 3 عاطلين بحوزتهم ربع كيلو هيروين فى أبو النمرس بالجيزة القبض على 3 عاطلين بحوزتهم ربع كيلو هيروين فى أبو النمرس بالجيزة
فى ضربة أمنية جديدة تمكنت أجهزة الامن بالجيزة من ضبط أخطر تشكيل عصابى يقوم بالاتجار فى مخدر الهيروين بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة، بعد إعداد كمين أمنى لهم وضبطهم بكمية كبيرة قبل بيعها على عملائهم.

كانت معلومات وردت للعميد رجب غراب مفتش مباحث قطاع مباحث جنوب الجيزة، بقيام 3 عاطلين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار فى المواد المخدرة، وقيامهم بجلب كمية كبيرة من مخدر الهيروين لطرحها وبيعها على عملائهم.

وبإعداد الأكمنة لهم تمكن النقيب محمد خليل معاون مباحث مركز أبو النمرس من ضبط المتهمين وبحوزتهم ربع كيلو هيروين ومبلغ مالى 2300 جنيه وهاتف محمول، أثناء تواجدهم بمنطقة ترسا التابعة لمركز أبو النمرس.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365