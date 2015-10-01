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ضبط عاطل يقوم بتزوير رخص السيارات الدولية بأكتوبر

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ضبط عاطل يقوم بتزوير رخص السيارات الدولية بأكتوبر ضبط عاطل يقوم بتزوير رخص السيارات الدولية بأكتوبر
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على عاطل لقيامه بتزوير رخص دولية وعقود بيع السيارات، بعد رصده من خلال تزوير العديد من عقود السيارات بدائرة قسم ثانى أكتوبر.

وكانت معلومات وردت للواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة، بتلقى إخطاراً من العميد رأفت الحلوانى مأمور قسم ثانى أكتوبر، بقيام محمد.72 سنة ومقيم بدائرة القسم بعمل رخص دولية وعقود وكالة بيع سيارات مزورة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته (4 طابعة ماركة كانون، لاب توب ديل يحوى بداخله صور أختام وبيانات خاصة بالرخص الدولية، عدد 55 رخصة دولية، عدد 4 رخص مزورين، عدد 3 توكيل بيع سيارة مزورين، عدد 120 صورة شخصية لأشخاص لعمل رخص دولية لهم مبلغ 600 جنيه).

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وحيازته للمضبوطات والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، تحرر محضر للمتهم وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.

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مصر 365