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الإعدام لمسجل خطر قتل صديقه بعد تخليه عنه فى عملية سطو مسلح بأوسيم

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الإعدام لمسجل خطر قتل صديقه بعد تخليه عنه فى عملية سطو مسلح بأوسيم الإعدام لمسجل خطر قتل صديقه بعد تخليه عنه فى عملية سطو مسلح بأوسيم
قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف مسعود، وعضوية المستشارين خالد الشباس وإبراهيم عبد الخالق، بالإعدام شنقاً لـ"محمد.م.ع" 25 سنة مسجل خطر لاتهامه بقتل أيمن عزم رمضان عمداً.

تعود تفاصيل الواقعة حينما كون المتهم "محمد.م" والمجنى عليه أيمن عزمى تشكيلاً عصابياً للسرقة بالإكراه، وأثناء تنفيذهم لأحد العمليات التى سرقوا خلالها أحد المواطنين والمدعو "أسامة.ا" والذى كان يستقل "تروسكل"، بأوسيم، وهددوا بالأسلحة البيضاء والنارية، وسرقوا متعلقاته الشخصية ومبالغ مالية وهاتفه المحمول أضافة إلى "التروسكل" الخاص به، واثناء قيام "محمد.م" بتهديد "أسامة.ا" بالسلاح النارى، انتهز صديقه أيمن عزمى، الوضع واستقل "التروسكل" وشرع فى الهرب به، ما دفع "محمد.م" لأن يطلق النار من سلاحه ليصيب صديقه إصابة مباشرة أودت بحياته.

وكشفت تحقيقات الجهات القضائية ضلوع "محمد.م" فى قتل صديقه أيمن عزمى، وبعد ورود تحريات المباحث وتقرير الاجهزة الفنية والطب الشرعى، وسماع شهادة الشهود، و اكتمال ادلة الثبوت، قررت النيابة احالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت قرارها بإعدام المتهم "محمد.م" شنقاً.

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مصر 365