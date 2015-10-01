محافظ الفيوم يعيد افتتاح شوارع ومحاور مرورية مغلقة منذ ثورة 30 يونيو

صرح المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم بأنه سيتم خلال أيام قليلة إعادة افتتاح الشوارع والمحاور المرورية المغلقة بمدينة الفيوم، لتيسير حركة السيارات والمشاة وتحقيق السيولة المرورية بشوارع المدينة، للحفاظ على وجهها الجمالى والحضارى.

وأضاف أنه سيتم البدء بإعادة افتتاح شوارع سعد زغلول، وجمال عبد الناصر، وأحمد شوقى، والنبوى المهندس، أمام حركة السيارات، والتى ستؤدى بدورها إلى تخفيف العبء عن المواطنين والتخلص من التكدس والزحام المرورى بوسط المدينة.

وفى هذا الإطار تفقد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، يرافقه اللواء محمد حمودة سكرنير عام المحافظة المساعد، الموانع الخرسانية التى سيتم وضعها لحماية المنشآت الحيوية، بديلاً عن إغلاق الشوارع، وأصدر المحافظ توجيهاته بسرعة إزالة الموانع الخرسانية وافتتاح الشوارع والمحاور المرورية المغلقة للتيسير على المواطنين.

الجدير بالذكر أنه تم إغلاق عدد من الشوارع والمحاور المرورية خلال الأحداث التى أعقبت ثورة 30 يونيو، ومنذ توليه مهام منصبه محافظاً للفيوم حمل المستشار وائل مكرم على عاتقه إعادة فتح هذه الشوارع للتيسير على السيارات والمشاه ومنع التكدس المرورى، استجابة لمطالب المواطنين.