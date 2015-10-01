نائب السفير الألمانى يتفقد مشروع إعادة تأهيل التوربينات بالسد العالى

تفقد كريستوف رتسلاف، القائم بأعمال السفير الألمانى بمصر، صباح اليوم الخميس، مشروع إعادة تأهيل التوربينات بمحطة كهرباء السد العالى.

وأكد القائم بأعمال السفير الألمانى بمصر، فى تصريحات له على هامش الزيارة، أن ألمانيا تمول المشروع بمبلغ 100 مليون يورو، مشيراً إلى أن الجانب الألمانى شريك أساسى فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى ستقوم بها شركة سيمنس باستثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار، لدعم منظومة الطاقة، والتى تعتبر من أهم التحديات المستقبلية.

وخلال لقائه محافظ أسوان اللواء مصطفى يسرى، عرض فرصة قيام الجانب الألمانى بالاستثمار فى مجال الطاقة الشمسية، من خلال إنشاء محطات شمسية بمنطقتى بنبان وفارس شمال مدينة أسوان، واللتين تعتبران من أكثر المناطق على وجه الكرة الأرضية التى تشهد سطوعاً للشمس.

كما عرض المحافظ فرص الاستثمار فى مشروعات الاستصلاح الزراعى بوادى غرب كوم أمبو وتوشكى، بالإضافة إلى مشروعات صناعية لاستثمار الثروات التعدينية والمحجرية المتوافرة باحتياطيات هائلة وبجودة عالية.