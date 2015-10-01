محافظ كفر الشيخ: إقامة مصنع لإنتاج مادة تزيد إنتاجية الفدان بنسبة 25%

أكد الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أثناء لقائه بالإعلاميين بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء فؤاد فيود، رئيس مجلس علماء مصر ، وعدد من الإعلاميين، أنه قرر إقامة مصنع هو الأول من نوعه فى مصر لتصنيع مادة أطلق عليها الدكتور أحمد عبد الرحمن عضو مجلس علماء مصر مخترع المادة، "الذهب المصرى"، والتى تزيد إنتاجية الفدان بنسبة 25%.

وأضاف أنه توجه بالمادة التى أحضرها له الدكتور أحمد عبد الرحمن لمركز البحوث الزراعية فى 17يونيو الماضى لتجريب المادة بمركز البحوث الزراعية بسخا، مشيرًا إلى أن المركز رد عليه فى شهر أغسطس الماضى وأكدوا أن المادة فعاله ولكن سنجربها فى العام القادم مما أثار غضبى خاصة إننى عندما توجهت لهم بالمادة كانت فى بداية زراعة شتلات الأرز والمدة تضاف للزراعة عند بدايتها .

وقال: "فوجئت باتصال من الدكتور مجدى السماحى أستاذ بمركز البحوث تخصص آفات زراعية، وطلب تجريب المادة فى أرضه الخاصة به، وبالفعل جرب المادة، وأضاف لها مادة لمقاومة الآفات، وبالفعل حققت المادة زيادة إنتاجية 25% بالإضافة إلى توفير سماد بنسبة 40%".

وأضاف: "توجهت للأرض بنفسى وتحققت من نجاح التجربة واليوم أعلنها لكم، وأؤكد الاختراع خاص بالدكتور أحمد عبد الرحمن ونشرت ذلك وما أثير من ضجة حول أن هذا الاختراع اختراعى لا صحة لها وأنا أبرأ ذمتى اليوم أمامكم وأمام الدكتور أحمد عبد الرحمن".

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