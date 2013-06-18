صباحي: 30 يونيو موجة ثورية لا عنف فيها وأقول لـ"مرسي" احترم إرادة شعبك

كتب : سهيلة حامد منذ 6 دقائق

شدد حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، أن يوم 30 يونيو، عبارة عن موجة ثورية غالبة منتصرة سلمية، لاعنف فيها على الإطلاق، ولن نسمح لأحد أن يلثم وجهه بيننا في الميدان، ولن نسمح لأحد يندس بيننا بالمولوتوف أو الطوب أو السكاكين.

وعلّق صباحي على كلمة الشيخ محمد عبدالمقصود باستاد القاهرة، في المؤتمر الصحفي لدعم سوريا، عندما كفّر متظاهري 30 يوينو، قائلا: "عبدالمقصود وكل من يظنون أنهم أوصياء على الدين، لا هم مقدسين ولا هم معصومين".

وأضاف صباحي مخاطبا الرئيس محمد مرسي، خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم 2"، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، "احترم شعبك واستقم يرحمك الله، فقد وصل بك الأمر أن يتم الدعاء على شعبك وتؤمن وراءهم، احترم إرادة شعبك"، كما أكد أن اجتماع الاستاد مهانة لقيم الإسلام.