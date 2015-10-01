بالصور.. مياه الصرف تحاصر وحدة صحية فى المنيا وتجاهل المسئولين

المستشفى كما هو معروف المكان الذى يلجأ إليه الناس للعلاج وتلقى الرعاية الصحية، حتى يتماثلوا للشفاء، لكن الحال هو العكس بالنسبة لوحدة "قرارة" الصحية، الواقعة شرق النيل بمركز مغاغة فى محافظة المنيا، التى هجرها المرضى والأطباء، بعد أن تحولت إلى بؤرة موبوءة محاطة بمياه الصرف الصحى، تملئها القوارض والحشرات.

الوحدة الصحية لقرية قرارة تسبح على بحر من مياه الصرف الصحى، وتسكنها القوارض والحشرات، مما يرفع معاناة أهالى القرية وأطفالهم الذين يعانون الويلات للوصول لأقرب نقطة علاجية.

بدوره طالب إبراهيم الصفتى، أحد سكان القرية، الدولة والمسئولين بسرعة التحرك لإنقاذ 11 ألف مواطن يسكنون فى "قرارة"، من تلك الكارثة الصحية التى تكشف حجم التجاهل الحكومى، متسائلاً عن وزارة الصحة ودورها الغائب.

وقال "الصفتى": "خاطبنا المسئولين وطلبناهم بسرعة التحرك لإنقاذ المنشأة الصحية، لكن كل منهم يلقى المسئولية على الآخ، والمحافظة تلقى باللوم على مديرية الصحة، الذين وجدنا منهم الرد بأن دورهم يأتى بعد الانتهاء من تجهيز الوحدة وإعدادها لاستقبال الأطباء والممرضين".



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