بالصور.. إحالة أوراق عادل حبارة و34 آخرين للمفتى بقضية "مذبحة رفح الثانية"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حجز محاكمة عادل حبارة و34 متهمًا آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة رفح الثانية" للحكم فى 14 نوفمبر المقبل واستمرار حبس المتهمين، وإحالة أوراق الدعوى لمفتى الجمهورية للرأى الشرعى بها.

ويواجه حبارة والباقون تهم الشروع فى قتل جنود الأمن المركزى ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق.

وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعون المقدمة من حبارة وآخرين فى قضية مذبحة جنود الأمن المركزى برفح فى أغسطس 2013، المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية".



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