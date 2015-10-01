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بالفيديو.. روسيا تؤكد تنفيذ أربع غارات على داعش ولا استهداف للمدنيين

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بالفيديو.. روسيا تؤكد تنفيذ أربع غارات على داعش ولا استهداف للمدنيين بالفيديو.. روسيا تؤكد تنفيذ أربع غارات على داعش ولا استهداف للمدنيين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تنفيذها أربع غارات على مواقع "داعش" فى أرياف إدلب وحماة وحمص، مؤكدة أن الغارات فى سوريا تستهدف مناطق غير مأهولة لتفادى وقوع ضحايا بين المدنيين، وأن المواقع التى يوجه الطيران الروسى ضربات ضدها فى سوريا تحدد بعيداً عن المناطق السكنية وتشن على أساس معلومات استطلاع.

وقالت الوزارة فى بيان صجفى : "لتفادى اصابة السكان المدنيين، يتم تحديد ضربات الطيران الروسى بعيدا عن المناطق السكنية وعلى أساس معلومات استطلاع مؤكدة تأتى من عدة مصادر".

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