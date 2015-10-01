أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
بالصور.."النمنم" ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان أعمال ترميمات قصر ثقافة دسوق -
ضبط مشرف نظافة يبيع صناديق القمامة بالمنيا -
محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير المستشفى العام -
بالصور.. وزير الصحة من بورسعيد: هدفنا تقديم خدمات طبية مميزة -
توتنهام يسحق واتفورد برباعية في «البريميرليج» -
رمضان على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

جامعة الأزهر تفتح باب التحويلات للطلاب الجدد الأربعاء المقبل ولمدة 5 أيام

Google+ Print
جامعة الأزهر تفتح باب التحويلات للطلاب الجدد الأربعاء المقبل ولمدة 5 أيام جامعة الأزهر تفتح باب التحويلات للطلاب الجدد الأربعاء المقبل ولمدة 5 أيام
أعلن الدكتور عبد الحى عزب، رئيس جامعة الأزهر، فتح باب التحويلات للطلاب الجدد اعتبارا من الأربعاء المقبل 7 أكتوبر، ولمدة خمسة أيام، من خلال البوابة الإلكترونية لجامعة الأزهر.

وكانت جامعة الأزهر أعلنت أمس نتيجة تنسيق القبول بالجامعة، بعد اعتماد الدكتور عبد الحى عزب، رئيس جامعة الأزهر، النتيجة، وجاء الحد الأدنى للقبول بكليات الطب بنين 94.54%، وكلية الطب بنات 95.62%، وطب الأسنان بنين 93%، وطب الأسنان بنات 95.31%، وصيدلة بنين91%، وصيدلة بنات 94.23%. فيما بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة بنين 88%، وكلية الهندسة بنات 91.6%، وذلك بانخفاض كبير عن العام الماضى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365