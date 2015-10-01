جامعة الأزهر تفتح باب التحويلات للطلاب الجدد الأربعاء المقبل ولمدة 5 أيام

أعلن الدكتور عبد الحى عزب، رئيس جامعة الأزهر، فتح باب التحويلات للطلاب الجدد اعتبارا من الأربعاء المقبل 7 أكتوبر، ولمدة خمسة أيام، من خلال البوابة الإلكترونية لجامعة الأزهر.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكانت جامعة الأزهر أعلنت أمس نتيجة تنسيق القبول بالجامعة، بعد اعتماد الدكتور عبد الحى عزب، رئيس جامعة الأزهر، النتيجة، وجاء الحد الأدنى للقبول بكليات الطب بنين 94.54%، وكلية الطب بنات 95.62%، وطب الأسنان بنين 93%، وطب الأسنان بنات 95.31%، وصيدلة بنين91%، وصيدلة بنات 94.23%. فيما بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة بنين 88%، وكلية الهندسة بنات 91.6%، وذلك بانخفاض كبير عن العام الماضى.