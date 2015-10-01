جامعة الأزهر تفتح باب التحويلات للطلاب الجدد الأربعاء المقبل ولمدة 5 أيام

أعلن الدكتور عبد الحى عزب، رئيس جامعة الأزهر، فتح باب التحويلات للطلاب الجدد اعتبارا من الأربعاء المقبل 7 أكتوبر، ولمدة خمسة أيام، من خلال البوابة الإلكترونية لجامعة الأزهر.

وكانت جامعة الأزهر أعلنت أمس نتيجة تنسيق القبول بالجامعة، بعد اعتماد الدكتور عبد الحى عزب، رئيس جامعة الأزهر، النتيجة، وجاء الحد الأدنى للقبول بكليات الطب بنين 94.54%، وكلية الطب بنات 95.62%، وطب الأسنان بنين 93%، وطب الأسنان بنات 95.31%، وصيدلة بنين91%، وصيدلة بنات 94.23%. فيما بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة بنين 88%، وكلية الهندسة بنات 91.6%، وذلك بانخفاض كبير عن العام الماضى.