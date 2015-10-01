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"جنايات بنها" تحيل أوراق 7 متهمين فى "أحداث عنف الخانكة" للمفتى

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"جنايات بنها" تحيل أوراق 7 متهمين فى "أحداث عنف الخانكة" للمفتى "جنايات بنها" تحيل أوراق 7 متهمين فى "أحداث عنف الخانكة" للمفتى
قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثامنة برئاسة المستشار مختار شلبى، اليوم الخميس، بإحالة أوراق 7 من المتهمين باستعراض القوة والتورط فى أحداث العنف بمركز الخانكة خلال الفترة الماضية إلى المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم.

وتضمنت أسماء المتهمين فى القضية كل من: سامح محمد عبد المؤمن، وفهد مدحت محمد شريف، وهشام محمد عبد المؤمن، وهشام محمد عبد العال مصطفى، ومحمد حسن متولى، وبكر وغريب محمد أحمد عبد العزيز، ومحمد مجدى محمد عامر.

وقضت المحكمة غيابيا بإحالة أوراقهم إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم.
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