49 سفينة تعبر قناة السويس منها 24 سفينة فى القناة الجديدة

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس عبور 49 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و700 طن سفن بضائع صب من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس أن قافلة الشمال شهدت عبور 25 سفينة بحمولة قدرها مليون و400 ألف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC BALOLA بحمولة قدرها 158 ألف طن قادمة من اليونان ومتجهة إلى السعودية.

وعبرت 24 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة قدرها مليون و300 طن وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات EL NARAYO بحمولة قدرها 198 ألف طن.