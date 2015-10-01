49 سفينة تعبر قناة السويس منها 24 سفينة فى القناة الجديدة

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس عبور 49 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و700 طن سفن بضائع صب من الاتجاهين.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس أن قافلة الشمال شهدت عبور 25 سفينة بحمولة قدرها مليون و400 ألف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC BALOLA بحمولة قدرها 158 ألف طن قادمة من اليونان ومتجهة إلى السعودية.
وعبرت 24 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة قدرها مليون و300 طن وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات EL NARAYO بحمولة قدرها 198 ألف طن.