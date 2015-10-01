ربة منزل تقيم علاقة جنسية مع مدرس أولادها ويتخلصان من زوجها بالسم فى بشتيل

تجردت ربة منزل من كل مشاعر الإنسانية، بحثا عن إشباع رغباتها الجنسية، بعدما أقامت علاقة جنسية مع مدرس أولادها، واتفقت معه على قتل زوجها بمنطقة بشتيل بأوسيم، حيث دست له السم فى العصير، ومزقا وجهه، ليحلو لها الاختلاء بعشيقها المدرس.

تفاصيل تلك الجريمة البشعة بدأت عندما نشأت علاقة عاطفية بين المتهمة ومدرس أولادها، الذى كان يعطى دروسا خصوصية لهم تطورت إلى علاقة جنسية، حيث كانا يمارسان الرذيلة فى غياب زوجها وأطفالها، واتفقت المتهمة مع عشيقها المدرس على التخلص من زوجها، حتى يحلو لها الاختلاء به، وقررا وضع سم فى عصير قدمته المتهمة لزوجها، ولم تكتف بذلك بل مزقت وجه زوجها بمساعدة عشيقها، ثم لفاه فى سجادة وألقياه فى ترعة بمنطقة بشتيل، ليقرر المستشار أحمد الحمزاوى مدير نيابة حوادث شمال الجيزة حبس المتهم وعشيقها المدرس 4 أيام على ذمة التحقيق وتشريح جثة المجنى عليه.