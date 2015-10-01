"مارلي نيويورك" تطلق تصاميمها الجديدة والعصرية في دبي

كشفت دار "مارلي نيويورك" Marli New York عن تصاميمها الجديدة في دبي بعد أن استمدّت إلهامها من مدينة نيويورك النابضة بالحياة وارتكزت بكلّ رقي على الطابع القديم للمجوهرات التقليدية. فمع كلّ مجموعة جديدة، تبعث "مارلي نيويورك"Marli New York نفحة تجدّد داخلها وتتفاخر بتجسيد نبض المدينة وتصميم مجوهرات آسرة لمرأة اليوم الجميلة والعصرية.

وعبر كسر الحواجز بين المجوهرات والنساء، لتصبح القطع الراقية جزءاً من أسلوب حياتهنّ، تقدّم الدار المجموعتين التاليتين:

"تشيلسيا" Chelsea التي استوحيت من الحديقة العامة الطولية المنشأة على قسم مرتفع من قاعدة سكّة حديدة مقطوعة وغير مُستعملة اليوم في مانهاتن، تُعرف باسم High Line. وتعكس جماليّة تصميم مجموعة Chelsea البسيطة والمبتكرة في الوقت نفسه، الاهتمام الذي نوليه إلى البساطة الهيكلية والأشكال الطولية. جدير بالذكر أنّ المجموعة مصنوعة من الألماس والذهب بألوانه الثلاثة، الأبيض والوردي والأصفر، وهي تضمّ القلادات، الأقراط، الأساور، والخواتم.

أما المجموعة الثانية IV وهي تضم قطعاً مستوحاة من أعمال النحّات المعاصر مارك دي سوفيرو. فهيكل المجموعة الطولي المفتوح يعكس التلاعب بين حيّز الفراغ السلبي والأشكال التي تنتج عن ذلك. تجدر الإشارة إلى أنّ المجموعة مصنوعة من الألماس والذهب بألوانه الثلاثة، الأبيض والوردي والأصفر، وهي تضمّ قلادات وأقراطاً وخواتم وأساور.

توجّهي إلى متجري هارفي نيكولز وبلومينغديلز دبي واكتشفي مجموعات التصميم العصرية والبديعة من "مارلي نيويورك" Marli New York!