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للرجل: أجمل نظارات شمسية خريفية!

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للرجل: أجمل نظارات شمسية خريفية! للرجل: أجمل نظارات شمسية خريفية!

الخميس 01-10-2015 17:06

النظارات الشمسية مُرتبطة بشكل كبير بفصل الصيف. وكُثر هم الذين يعتقدون أنها حكراً على هذا الفصل، وأن ليس بإمكاننا أن نرتديها في الشتاء أو الخريف! لكن هذه النظرية غير صحيحة بتاتاً، إذ إن الإنسان تحتاج حمايةً من أشعة الشمس الضارة، في فصول السنة كلها، كما أن النظارات الشمسية تضيف إلى إطلالاتنا أسلوباً أنيقاً وغامضاً، وخاصاً، بالنسبة إلى الرجل.
واليوم، قمنا بجمع أجمل 20 تصميماً من تصاميم النظارات الشمسية الرجالية، لموسم خريف وشتاء 2015-2016، من أهمّ منصات عروض الأزياء العالمية. وقد تراوحت تصاميمها بين الكلاسيكي المستوحى من حقبة الخمسينيات، وبين النظارات ذات الإطار المستدير المستوحاة من السبعينيات، بالإضافة إلى ذات القصّة المعروفة بقصّة الطيار "Aviator"، والنظارات الشمسية المعدنية ذات اللمسات المستقبلية، في وقت لن يكون للرجال غنى عن التصاميم الشبابية الملونة.

وقد رأينا أجمل تصاميم النظارات لدى كلّ من "ديسكوارد تو" Dsquared2، "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli، "سانت لوران" Saint Laurent"، "جيورجيو أرماني" Girogio Armani، "لويس فويتون" Louis Vuitton، "فالنتينو" Valentino،"فيرساتشي" Versace وغيرهم...
شاهد معنا أجمل 20 تصميماً للنظارات الشمسية، لموسم خريف وشتاء 2015-2016، وانتقِ منها ما يُعجبك وما يُلائم شخصيتك!

 

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