حضور عربي لافت في أسبوع الموضة في ميلانو!

لقد كان أسبوع الموضة في ميلانو لموسم ربيع وصيف 2016 هذا العام حافلاً بإطلالات النجمات الأنيقة والعصرية. لكن، ما لفتنا هو الحضور العربي المميز لفعاليات هذا الحدث ، حيث زيّن عدد من النجمات العربيات أو ذوات الأصول العربية الصفوف الأولى بأجمل الملابس.

مايا دياب حرصت على حضور أكثر من عرض في ميلانو، لكن أبرز إطلالاتها كانت في عرض أزياء "ديسكوارد" Dsquared2 حيث اختارت تصميماً غريباً من مجموعة الدار الشتوية. ونذكر أيضاً التوأم الفلسطيني الأكثر شهرة في عالم الموضة "سما وهيا أبو خضرا" وقد حضرتا عرض أزياء "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli واختارتا ملابس كاجوال وشبابية. عارضة الأزياء "عفاف جنيفان" ذات الأصول التونسية حضرت عرض أزياء "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli و اختارت إطلالة غاية في البساطة والأناقة عبارة عن تنورة باللون البيج مع توب سوداء. أما النجمة "سلمى حايك" Salma Hayek فقد رأيناها في الصف الأول لعرض أزياء دار "غوتشي" Gucci التي تعشقها وتعشق تصاميمها، وقد اختارت إطلالة ملونة للمناسبة عبارة عن توب صفراء مع تنورة من الجلد وحقيبة يد باللون الأحمر.

أما من النجمات العالميات اللواتي لفتن أنظارنا بأناقتهن في العروض، فكانت أبرزهن "هايدي كلوم" Heidi Klum في فستانها الأخضر القصير في عرض أزياء "فيرساتشي" Versace، كما النجمة المخضرمة "صوفيا لورين" Sophia Loren وإطلالتها الرزينة في عرض "جيورجيو أرماني" Giorgio Armnai.

ما رأيك بأنافة النجمات العربيات في أسبوع الموضة في ميلانو؟ شاهدي الصور وأخبرينا.

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