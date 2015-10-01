مدير أمن القاهرة يقود حملة إزالةو تسكين الباعة الجائلين بميدان المحطة في حلوان

قاد اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير مدير أمن القاهرة حملة مكبرة لازالة 3000 بائع متجول بمنطقة ميدان المحطة بحلوان بالاشتراك مع جميع أجهزة المديرية النوعية وبمشاركة قطاع الأمن المركزى .. وذلك نظراً لما رصدته المتابعة من إنتشار عدد من الظواهر السلبية التي تؤثر على المظهر العام والسيولة المرورية لهذه المنطقه مثل عربات المأكولات وخلافه بالإضافة لإعاقة حركة المرور .. وقد تم نقل الباعة الجائلين الى منطقة سوق عين حلوان ومنطقة توشكى وتم تسليم عدد 1160 باكية لعدد 1160 بائع

بناءاً علي توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية و أستمراراً لجهود المديرية في فرض هيبة الدولة و سيادتها وتفعيل التواجد الأمني لإعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق و المحاور و الميادين بالعاصمة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوي ميادين وشوارع العاصمة الأمر الذي يساعد في تحقيق السيولة المرورية.

وشدد اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير مدير أمن القاهرة على ضرورة أستمرار الخدمات بمنطقة ميدان المحطة بحلوان للتأكد من عدم عودة البائعين مرة أخري و سوف تتواصل حملات قطاع أمن القاهرة في كافة المحاور و الميادين لتحقيق الإنضباط وإعادة المظهر الحضاري لكافة شوارع العاصمة .