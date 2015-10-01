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ضبط مبالغ مالية كبيرة مع راكبين بالمطار

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ضبط مبالغ مالية كبيرة مع راكبين بالمطار ضبط مبالغ مالية كبيرة مع راكبين بالمطار

ضبطت إدارة تامين الركاب بمطار القاهرة، اليوم الخميس، راكبين حاولا تهريب 341 ألف درهم إماراتي وريال سعودى ودولار بحقائبهما لدى سفرهما إلى الإمارات مخالفين قانون انتقال النقد الأجنبى بصحبة الركاب وتم مصادرة الأموال وتحرير محضرين لهما وإحالتهما للنيابة .

صرحت مصادر أمنية بالمطار أثناء إنهاء إجراءات سفر رحلة للطيران رقم 912 والمتجهة إلى دلى اشتبه العقيد شريف بدر رئيس نوبتجية الشرطة فى حقائب الراكبين “ن . س” و”م . ا” حيث أوضح جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة بداخلها وبفتحها تبين وجود 160 درهم إماراتي و104 آلاف ريال سعودى و10 آلاف دولار بحقائب الأول والعثور على 67 ألف درهم إماراتي بحقائب الثانى مخالفين قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته التى تسمح للراكب باصطحاب 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى ، وأقرا الراكبان أمام اللواء أيمن عبدالفتاح مدير إدارة التأمين بمحاولتهما تهريب الأموال وأمر اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بتحرير محضرين للراكبين وإحالتهما للنيابة .

 

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