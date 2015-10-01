مباحث منيالقمح تضبط 9 متهمين وبحوزتهم 7 بنادق و3 قطع أثرية

أعلنت مديرية أمن الشرقية أن مباحث منيالقمح برئاسة الرائد رائد ربيع ومعاونه النقيب أحمد حسن والنقيب محمد فؤاد والنقيب محمود شكري والنقيب أحمد شويخ قد تمكنوا من ضبط عدد من العناصر الإجرامية الخطرة وبحوزتهم عدد من الاسلحة النارية وكميات من المؤاد المخدره .

> وأضافت المديرية أن الحملة التي شنتها المباحث بإشراف اللواء عبداللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائية والعقيد محمود جمال مدير فرع البحث الجنائي بجنوب الشرقية قد تمكنوا من ضبط مجدي مصطفي عبدالهادي عاطل وفيصل صلاح ومحمد حمدي محمد وبحوزتهم 5 بنادث خرطوش ومسدس وطبنجة صوت و55 طلقة بالإضافة إلى 3 قطع يشتبه فى أثريتها .

> كما تم ضبط تامر محمد عطيه مقيم قرية شلشلمون وصادر ضده قرارت بالضبط والإحضار وبحوزته بندقية خرطوش و10 طلقات و100 جرام من مخدر الهيروين .

> وأضافت المديرية أن قات المباحث تمكنت من ضبط عدد من الهاربين من أحكام قضائية تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بضرورة فرض الحالة الأمنية وبث الطمانينه لدى المواطنين.