نقل مديرة مدرسة ببنى سويف لتأخر وغياب المعلمين عن طابور الصباح

قرر نبوى محمد على وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، نقل مديرة مدرسة قاسم أمين الإبتدائية المشتركة بإدارة بنى سويف التعليمية وإحالة معلمى المدرسة إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية لتأخر وغياب المعلمين عن حضور الطابور.

جاء ذلك خلال تفقده لعدد من مدارس إدارة بنى سويف التعليمية منها قاسم أمين - الخيرية الإعدادية بنين - النيل الثانوية بنين، يرافقه معتز حسن مدير الإدارة التعليمية وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية ومتابعة طابور الصباح ودفاتر حضور الموجهين المتابعين للمدارس وأيضا وصول الكتب الدراسية.

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