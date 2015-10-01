مرشح بدائرة حلايب وشلاتين يتنازل عن خوض الانتخابات لصالح شقيقه

أعلن جعفر على محمد عمارة مرشح مجلس النواب بدائرة حلايب وشلاتين الدائرة الثالثة بدوائر البحر الأحمر، عن تنازله عن خوض الانتخابات البرلمانية بعد إعلان الكشوف النهائية لصالح شقيقه المرشح الآخر ممدوح عمارة.

كان قد تقدم المرشح جعفر على عمارة مرشح الدائرة الثالثة "حلايب وشلاتين" مستقل، والذى حصل على رمز الكف بطلب إلى رئيس لجنة تلقى طلبات الترشح لمجلس النواب بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية المستشار عبد الباسط قاسم بتنازله عن حقه فى الترشح وتم إخطار اللجنة العليا للانتخابات بطلب التنازل.

يذكر أن الدائرة الثالثة مقعد واحد وتضم مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد وترشح عليها 5 مرشحين هم شادى أحمد على القرباوى، ممدوح على محمد عمارة، عامر على طاهر، خالد محمد طاهر، جعفر على محمد عمارة "متنازل".