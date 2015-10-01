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إغلاق 6 منشآت صحية خاصة مخالفة بمركز مطاى بالمنيا

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إغلاق 6 منشآت صحية خاصة مخالفة بمركز مطاى بالمنيا إغلاق 6 منشآت صحية خاصة مخالفة بمركز مطاى بالمنيا
وافق اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، على إغلاق عدد 6 منشآت صحية غير حكومية متنوعة التخصصات الطبية بمركز ومدينة مطاى، خلال إحدى الحملات الصحية التى نظمتها مديرية الصحة بالمحافظة، بالتعاون مع الوحدة المحلية.

وأكد المحافظ أنه لا تهاون مع المخالفات التى تمثل تهديدًا لصحة المواطنين ولابد من ضرورة التعامل بحزم وبشدة مع كل ما يخص قطاع الصحة، مشيرًا إلى أهمية إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور أشرف يعقوب، مدير الإدارة الصحية بمطاى، أنه تم غلق وتشميع عدد 6 منشآت صحية غير حكومية شملت عيادة للعلاج الطبيعى، وعيادة أسنان، و3 معامل تحاليل، وحضانة أطفال.

وأضاف أن قرار الغلق جاء لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت الصحية وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه بسرعة توفيق أوضاعهم واستخراج رخص التشغيل والسجل البيئى والتخلص الآمن من النفايات الخطرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها.

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