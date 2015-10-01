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وصول 80 ألف طن فحم حجرى لميناء السخنة

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وصول 80 ألف طن فحم حجرى لميناء السخنة وصول 80 ألف طن فحم حجرى لميناء السخنة
يستعد ميناء السخنة فى السويس اليوم لاستقبال السفينة لد فورتيون وعلى متنها 80 ألف طن فحم حجرى مستخدم كوقود أفران لإنتاج الأسمنت قادمة من جنوب أفريقيا لصالح شركة السويدى للأسمنت، وتقوم شركة المصرية الإمارتية للخدمات اللوجيستية بتفريغ وتخزين ونقل الشحنة لمصنع الشركة.

وصرح عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن شركة ريلاينس لوجيستيكس قامت بالتعهد بكافة الاشتراطات البيئية ومنها الالتزام بأن يكون ارتفاع أسوار ساحة التخزين 2 متر على كومة التخزين ومراعاة عمل تجهيزات صرف لمياه الترذيذ الزائدة فى المساحة على أن يكون التخزين بالساحة الخلفية للرصيف والتى تبعد 35 مترًا من هامة الرصيف.

على جانب آخر، يتم اتباع خطة طوارئ عند انتشار غبار الفحم على سطح المياه واتخاذ الاحتياطات اللازمة والالتزام بالحمولات المقررة للشاحنات وإحكام غلق أقفال صناديق الشاحنات قبل التحرك ونظافة الطرق المؤدية من وإلى بوابة الميناء مع متابعة القيام بأعمال التبريد على شحنة الفحم باستخدام رشاشات المياه وضرورة تواجد مشمع واقٍ ممتد من السفينة حتى الرصيف حفاظا على هامة الرصيف ومنع سقوط الفحم بالبحر مع الالتزام بالسرعات المقررة لتحرك الشاحنات داخل الميناء، مع وجود ممثل لجهاز شئون البيئة وإعداد تقرير فنى بعد الانتهاء من تلك الأعمال.

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مصر 365