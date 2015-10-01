جنح سوهاج تجدد حبس المتهم بقتل 4 أشخاص بسبب لهو الأطفال 15 يوما

قررت محكمة جنح مركز سوهاج بسكرتارية أحمد قناوى، حبس المتهم "البيومى.ح.م"، ويقيم بقرية بلصفورة، 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بالاشتراك مع شقيقه فى قتل ثلاثة أشخاص وسيدة بالرصاص.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من العميد وائل جمال، مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بمصرع 4 أشخاص بينهم ربة منزل بإطلاق النار عليهم.

وبسؤال نجل المجنى عليه تامر خيرى أبو الحمد أمام النيابة، أقر بأن المتهمين قاما بإطلاق النار على المجنى عليهم بسبب خلافات على لعب الأطفال، وذلك أثناء وجودهم أمام منزلهم، مما أسفر عن مصرعهم فى الحال، وتم القبض على المتهم الأول "البيومى"، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.